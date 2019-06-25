Самарец - победитель первенства Европы по спортивной борьбе

92

В итальянской Фаенце состоялось первенство Европы по спортивной борьбе среди юношей до 18 лет. В составе сборной РФ золото завоевал самарский спортсмен Максим Скуратов (ЦСКА/Самара)Сильнейшие юные атлеты Европы до 18 лет выступали в 3 видах борьбы. В греко-римской борьбе в весовой категории до 60 кг за нарды боролся Максим Скуратов (тренеры - Кропотов А.Е., Гилязов Р.Г., первый тренер - Репин В.Ф.). По ходу турнир он одолел соперников из Азербайджана, Болгарии, Беларуси. В финале соперником Максима Скуратова стал Мерт Ильбарс из Турции. Самарский борец одержал убедительную победу - 11:0, сообщает Минспорта региона.