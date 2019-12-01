«Самара» дебютировала в чемпионате России по баскетболу 3х3
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3 декабря в Воронеже состоялся первый этап чемпионата России по баскетболу 3х3.
В мужском турнире приняли участие 12 команд, в их числе и дебютант чемпионата — команда БК «Самара».
«Самара» сыграла в Воронеже свои первые официальные матчи. И первым же соперником в подгруппе стала одна из сильнейших команд мира — подмосковный «Гагарин». Статус оппонента самарцев не смутил — они бились с ним на равных, но в концовке опыт «Гагарина» все же сказался — 17:21. А вот второй матч завершился уже в пользу «Самары» — 21:11 против воронежской «Спарты U18».
Но еще одна воронежская команда, «R2D2», стала для «Самары» непреодолимым барьером в 1/8 финала: шквал трехочковых от соперника и травма Вячеслава Долгих — 12:21, наша команда завершила свое выступление на первом этапе.
Андрей Ширкин, капитан команды БК «Самара» по баскетболу 3х3:
- Соперник в плей-офф нам достался более чем по зубам. Но сказались несколько факторов. Он завершил групповой этап раньше нас и имел больше времени для отдыха. И к тому же уже в самом матче очень хорошо попадал. А мы потеряли из-за травмы Славу Долгих — играть без замен очень тяжело. Спасибо всем, кто за нас болел и нас поддерживал! Дальше будет больше! И лучше!
Следующий этап чемпионата России с участием «Самары» состоится в Кстово (Нижегородская обл.) 14 декабря.
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