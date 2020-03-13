«Самара» — обладатель Кубка России по баскетболу!

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В первом матче, который состоялся в Ревде в конце февраля, самарцы уступили 63:66 — для победы в турнире на своей площадке они должны были выигрывать с разницей в 4 и более очков.Перед матчем к команде с видеоприветствием обратился Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, а свободные места в «МТЛ Арене» закончились задолго до начала игры.Но при этом первые минуты остались за гостями. Ревдинцы вели в счете на протяжении большей части стартового периода да и во втором не отпускали самарцев дальше, чем на 3-4 очка. И только после большого перерыва хозяева к восторгу заполненных трибун предприняли решающее ускорение. Выиграв третью десятиминутку 28:12, они получили перед заключительной четвертью комфортные 20 очков задела — и спокойно довели матч до победы.86:69 («+14» по сумме двух матчей) — «Самара» впервые в своей истории выигрывает Кубок России!Самым результативным в ее составе стал Владимир Пичкуров, набравший 19 очков. Он был признан MVP (лучшим игроком) Кубка России.Игорь Грачев, главный тренер «Самары»:- Мы поэтапно шли к этому матчу. Были и удачные игры, и неудачные. Но сегодня мы перебороли себя и доказали, что по праву являемся обладателями Кубка России. Это историческая победа для нашего клуба и это вдвойне приятно. В таких матчах, особенно при своих полных трибунах, всегда присутствуют некоторая скованность и перенастрой. Самое главное — мы это перебороли и показали свою игру во второй половине. Мы сыграли всей командой, никто не выпал из игры, каждый выходил и приносил результат — поэтому мы и выиграли этот матч. Спасибо зрителями за поддержку, спасибо руководству за то, что организовали такой финал. Все супер, один из лучших финалов!..Уже 17 марта «Самаре» предстоит выездной поединок Суперлиги против ...«Темп-СУМЗ-УГМК».