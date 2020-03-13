«Самара» — обладатель Кубка России по баскетболу!
13 марта 2020 09:46
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В первом матче, который состоялся в Ревде в конце февраля, самарцы уступили 63:66 — для победы в турнире на своей площадке они должны были выигрывать с разницей в 4 и более очков.
Перед матчем к команде с видеоприветствием обратился Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, а свободные места в «МТЛ Арене» закончились задолго до начала игры.
Но при этом первые минуты остались за гостями. Ревдинцы вели в счете на протяжении большей части стартового периода да и во втором не отпускали самарцев дальше, чем на 3-4 очка. И только после большого перерыва хозяева к восторгу заполненных трибун предприняли решающее ускорение. Выиграв третью десятиминутку 28:12, они получили перед заключительной четвертью комфортные 20 очков задела — и спокойно довели матч до победы.
86:69 («+14» по сумме двух матчей) — «Самара» впервые в своей истории выигрывает Кубок России!
Самым результативным в ее составе стал Владимир Пичкуров, набравший 19 очков. Он был признан MVP (лучшим игроком) Кубка России.
Игорь Грачев, главный тренер «Самары»:
- Мы поэтапно шли к этому матчу. Были и удачные игры, и неудачные. Но сегодня мы перебороли себя и доказали, что по праву являемся обладателями Кубка России. Это историческая победа для нашего клуба и это вдвойне приятно. В таких матчах, особенно при своих полных трибунах, всегда присутствуют некоторая скованность и перенастрой. Самое главное — мы это перебороли и показали свою игру во второй половине. Мы сыграли всей командой, никто не выпал из игры, каждый выходил и приносил результат — поэтому мы и выиграли этот матч. Спасибо зрителями за поддержку, спасибо руководству за то, что организовали такой финал. Все супер, один из лучших финалов!..
Уже 17 марта «Самаре» предстоит выездной поединок Суперлиги против ...«Темп-СУМЗ-УГМК».
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