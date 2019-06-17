Ровно год назад на стадионе "Самара Арена" прошел первый матч ЧМ-2018 в нашем городе
17 июня 2019 12:58
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Самое время вспомнить, что ровно год назад - 17 июня 2018 года - на стадионе "Самара Арена" прошел первый матч ЧМ-2018 в нашем городе - матч группового этапа мирового первенства Коста-Рика - Сербия. Команда Сербии обыграла команду Коста-Рики со счетом 1:0.
На стадионе "Самара Арена" собралось 41 432 болельщиков. После игры автор победного гола, защитник сербской команды Александар Коларов, получил сертификат на автомобиль Lada 4х4 от Губернатора Дмитрия Азарова.
Первый матч на «Самара Арене» посетил президент ФИФА Джанни Инфантино.
Около 40 тысяч человек посетили Фестиваль болельщиков FIFA в Самаре 17 июня.
Ролик об этом можно посмотреть здесь.
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