Российские спортсмены впервые в мире проплыли 181 км за 5 дней по Волге

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21-25 августа состоялся заплыв X-WATERS Samara 181 - первый массовый старт на 181 км в мире. Дистанцию от Самары в круг по Жигулевской кругосветке пытались преодолеть 20 российских спортсменов. Каждый день пловцы преодолевали марафонскую дистанцию по 30/40 км, при этом некоторые участники находились в воде более 10 часов. На протяжении заплыва участники ночевали в палаточном лагере.Дистанция длиной 181 км была проложена по знаменитому маршруту Жигулевской кругосветки из Самары мимо Винновки и Переволок, Жигулевска и Ширяево, с финишем в месте старта. Пловцы стартовали 21 августа в 7:45 с с правого берега Волги, напротив спуска Осипенко. Каждого солиста сопровождал каяк. Кроме того, с лодок и катеров за безопасностью спортсменов наблюдали организаторы и спасатели, передавая группам информацию о течении, проплывающих судах, направлении движения.По итогам старта 8 солистов и 2 эстафетные команды успешно финишировали дистанцию, замкнув круг кругосветки. 2 пловцов прервали заплыв раньше - они были пересажены на лодки сопровождения. Лидеры преодолели дистанцию с большим отрывом. Последний финишировавший участник - Николай Клюкин, наш соотечественник, фермер, 65 лет.«Этот заплыв был для нас не просто спортивной дистанцией, а вызовом. Сложным, красивым и символичным. Мы начали готовить заплыв за 1 год. Такого заплыва до нас в мире не существовало. Сегодня этот вызов преодолели 17 пловцов. Участники столкнулись с интересными и непредсказуемыми условиями. Течение всегда было переменчивым, а на 3 этапе поднялась большая волна. Но нам очень повезло с погодой, командой и участниками. Этот заплыв поставил большой восклицательный знак в мире плавания», - отметил директор заплыва X-WATERS Samara 181 Николай Картаев.Напомним, что в группу вошли спортсмены, у которых имелся подтвержденный опыт плавания на открытой воде на 10 км и более. И темп не менее 25 мин/км. Участники солисты - 1 женщина и 7 мужчин - приехали из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Самары, Уфы и Стерлитамака, сообщает x-waters.com.