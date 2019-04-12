Росгвардейцы - сильнейшие волейболисты Самары
12 апреля 2019 09:35
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В турнире самарской региональной организации Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо" по волейболу среди правоохранительных органов и органов безопасности лучшей стала команда Управления Росгвардии по Самарской области.
В состав сборной команды Управления Росгвардии по Самарской области вошли сотрудники практически всех структур: ОМОН (г. Самара), лицензионно-разрешительной службы, СОБР "Омега" и управления вневедомственной охраны. Все матчи росгвардейская сборная завершила убедительной победой, не оставив противникам ни единого шанса.
Свой спортивный триумф сотрудники посвятили приближающейся 74-ой годовщине Великой Победы.
- Противники серьезно готовились к турниру, - отметил помощник начальника группы профессиональной, служебной и физической подготовки старший лейтенант Михаил Баев. - Но сборная команда Управления продемонстрировала невероятную сыгранность. Игроки понимали друг друга с полуслова. И это помогло ребятам добиться победы.
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