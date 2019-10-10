Продаются билеты на матчи с "Зенитом" и "Рубином"
10 октября 2019 12:52
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Уважаемые болельщики! Продолжается продажа билетов на матч 14-го тура РПЛ "Крылья Советов" – "Зенит", который состоится 27 октября в 15:00 на "Самара Арене". Стоимость от 400 рублей.
Приобрести билеты можно в разделе "электронные билеты", а также в кассах по адресам:
Клубные магазины "Крыльев Советов"
• СК "Металлург", ул. Строителей, 1
• ТЦ "Сила Спорта", Московское шоссе, 17
Больше касс по ссылке.
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