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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Предприятия транспортной отрасли Самарской отрасли сыграли в футбол

8 октября 2019 14:02
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Предприятия транспортной отрасли Самарской отрасли сыграли в футбол
Соревнования прошли на территории школы № 164.

5 октября предприятия транспортной отрасли в Самарской области приняли участие в соревнованиях по мини-футболу. Спортивное мероприятие организовано министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области при поддержке АО «Международный аэропорт «Курумоч» в целях пропаганды и популяризации здорового образа жизни среди работников предприятий, укрепления здоровья и взаимодействия связей среди коллективов организаций.

Соревнования прошли на территории школы № 164, расположенной в поселке Береза вблизи от аэропорта «Курумоч». В турнире приняли участие 6 команд: МП «Самарский метрополитен имени А. А. Росовского», структурное подразделение Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», ООО «СамараАвтоГаз», АО «Порт Самара», ОАО «Международный Аэропорт «Курумоч».

Первое место в турнирной таблице занял МП «Самарский метрополитен имени А. А. Росовского», второе – структурное подразделение Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». Третье место присудили ООО «СамараАвтоГаз».
Турнир по мини-футболу стал первым корпоративным спортивным мероприятием транспортной индустрии региона. «Мы считаем, что спорт объединяет, способствует налаживанию и укреплению внутриотраслевых связей и поднимает командный дух среди участников. Уверен, что подобные встречи в дальнейшем станут доброй традицией для работников нашей сферы», - подчеркнул министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин, сообщает пресс-служба облправительства.
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