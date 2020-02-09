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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Первый этап «Волга Квест» преодолели все участники

9 февраля 2020 11:52
72
Первый этап Волга Квест преодолели все участники
Сегодня с 9 утра участники стартовали на второй этап. 

Вчера, 8 февраля, в селе Ширяево состоялся старт международной гонки на собачьих упряжках «Волга квест 2020».
В этом году в связи погодными условиями организаторы изменили маршрут движения упряжек, проложив новые направления только по суше, исключив движение по поверхности Волги.
По данным оргкомитета, участие в гонке принимают 17 упряжек в 12 собак каждая. Впрочем, одна из упряжек, каюра Михаила Фатеева, отправилась в путь на 10 собаках. Двух псов не допустили на старте ветеринары.

Первый этап завершался в Сосновом Солонце и насчитывал 62 километра. Первым на финиш этапа в 15:41 пришел Вячеслав Демченко, за ним Арсений Тюрюмин и Юрий Горюнов. Последний каюр, Сергей Лахмин, подошел к финишу этапа после восьми вечера.
Сегодня с 9 утра участники стартовали на второй этап. Его протяженность – 75 километров. Маршрут «Сосновый Солонец - б.о «Услада»/Сосновый бор», пишет TLTgorod
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