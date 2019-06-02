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Ответный стыковой матч между "Крыльями Советов" и "Нижним Новгородом" состоится сегодня, 2 июня. Он пройдет на "Самара Арене" и начнется в 18:00.Поединок будет показан в прямом эфире телеканала МАТЧ Премьер.Фото: сайт "Крылья Советов".