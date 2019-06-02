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Ответный стыковой матч между "Крыльями Советов" и "Нижним Новгородом" состоится сегодня

2 июня 2019 11:42
148
Ответный стыковой матч между Крыльями Советов и Нижним Новгородом состоится сегодня
Он пройдет на "Самара Арене".

Ответный стыковой матч между "Крыльями Советов" и "Нижним Новгородом" состоится сегодня, 2 июня. Он пройдет на "Самара Арене" и начнется в 18:00.
Поединок будет показан в прямом эфире телеканала МАТЧ Премьер.

Фото: сайт "Крылья Советов".
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