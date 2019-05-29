Определено время начала матчей "Крыльев Советов" с "Нижним Новгородом"

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В стыковых матчах за право выступать в РПЛ "Крылья Советов" встретятся с футбольным клубом "Нижний Новгород". Первую игру наша команда проведет на выезде 30 мая. Поединок начнется в 20:00 по самарскому времени и будет показан в прямом эфире телеканала МАТЧ Премьер. Второй матч пройдет в воскресенье, 2 июня на "Самара Арене" и начнется в 18:00. Абонементы на эту игру действительны, сообщается на сайте ФК.