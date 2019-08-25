На матч Крылья Советов - Спартак в Самаре пустят трамвай S5
25 августа 2019 11:50
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В воскресенье, 25 августа, на стадионе «Самара Арена» состоится матч седьмого тура Российской Премьер-Лиги. Самарские «Крылья Советов» встретятся с командой «Спартак» из Москвы.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения Северная парковка стадиона «Самара Арена» будет закрыта. Для болельщиков, у которых имеется специальное разрешение на парковку, будет работать Южная парковка, заезд на которую будет осуществляться только со стороны Московского шоссе, пишет Самру.ру.
С 16:00 до 24:00 25 августа будет ограничено движение по ул. Дальняя и Арена-2018 на всем их протяжении, ул. 1-ая Стадионная от Проезда №9 до Проезда №10, ул. 2-ая Стадионная, Проезду № 7, Проезду № 8, Проезду № 9, Проезду № 10, Проезду № 11, Проезду № 12, а с 16 до 21.3 по дублеру Московского шоссе на участке от Волжского шоссе до улицы Дальняя.
Также с 06:00 до 24:00 будет запрещена стоянка и остановка транспортных средств на указанных улицах. Для болельщиков будет работать специальный трамвайный маршрут S5 от ул. Тухачевского (через железнодорожный вокзал, Самарскую площадь, пр. Ленина, КРЦ «Звезда», ул. Ново-Садовая, Барбошину поляну, ул. Демократическая, ул. Ташкентская с конечной остановкой «Стадион «Самара Арена»), и от Барбошиной поляны (через ул. Демократическая, ул. Ташкентская с конечной остановкой «Стадион «Самара Арена»).
Трамваи по маршруту S5 начнут движение в 15:58 с интервалом 15 минут, а с 17:00 с интервалом 5 минут от остановки «ул. Тухачевского» в сторону стадиона «Самара-Арена». Трамваи проследуют со всеми остановками. Работа трамвайного маршрута S5 на доставку зрителей на стадион «Самара Арена» завершится в 20:15.
Во время проведения матча движение трамваев по маршруту S5 осуществляться не будет.
Трамвайные маршруты № 11 и 12 в режиме до остановки «Стадион «Самара Арена» будут работать до 17:00, а позже и до окончания движения – до остановки «Барбошина поляна».
Кроме того, до стадиона «Самара Арена» можно будет добраться на маршрутах общественного транспорта:
- на автобусном маршруте №295 до остановки «Стадион «Самара Арена» / Агропарк»;
- на трамвайном маршруте №5, троллейбусных маршрутах №№8, 9, 19 и на автобусных маршрутах №№6, 21, 21м, 50, 89, 203, 226, 261, 297 - до остановки «Барбошина поляна» на ул. Ново-Садовая, далее - с пересадкой на трамвайный маршрут S5;
- на трамвайных маршрутах №№ 22, 24, 25 – до трамвайной остановки «Московское шоссе» по ул. Ташкентская, далее - с пересадкой на трамвайный маршрут S5;
- на автобусном маршруте №50 до остановки «Дачи» по ул. Демократическая, далее – пешком до стадиона;
- на автобусных маршрутах №№ 1, 45, 51, 67, 96, 205, 268 до остановки «Улица Алма-Атинская» по Московскому шоссе, далее – пешком до стадиона.
По окончании матча на остановку «Улица Алма-Атинская» (около «Мерседес Центра») будут поданы дополнительные автобусы маршрутов №№1, 41, 51, 45, 67.
Дополнительные автобусы маршрута №50 будут ожидать зрителей также на остановке «Улица Алма-Атинская».
абота трамвайного маршрута S5 возобновится в 22:00 (по окончании матча). Посадка на трамваи маршрута S5 будет осуществляться с обеих площадок. Все трамваи проследуют до ул. Тухачевского со всеми остановками.
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