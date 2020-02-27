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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

На игре “Крыльев Советов” и “Оренбурга” в Самаре будет работать система VAR

27 февраля 2020 13:36
64
На игре “Крыльев Советов” и “Оренбурга” в Самаре будет работать система VAR
Эту систему используют пока не везде, но на самарском стадионе она есть. 

Самарская команда готовится к матчу, который состоится на стадионе “Самара арена” в пятницу, 28 февраля, в 19:30 по местному времени.

Напомним, этой игрой команды открывают весеннюю часть россий­ского чемпи­оната, и она станет первым офици­альным матчем для “Крыльев Советов” в этом году.

Как сообщает пресс-служба клуба, футбо­листы готовятся к встрече с сопер­никами на натуральном поле клубной базы, и в четверг, 27 февраля, они также проведут здесь предмат­чевую трени­ровку. На нее должен прибыть иракский футболист Сафаа Хади, который получил российскую визу в Мадриде.

В игре с “Оренбургом” не будет участ­вовать защитник Александр Анюков, у которого превышен лимит желтых карточек.

Во время этого матча будет задей­ствована система VAR (система видео­ас­си­стентов), установ­ленная на стадионе “Самара Арена” уже посто­янной основе.

Напомним, эту систему используют пока не везде, но на самарском стадионе она есть. Суть ее работы в том, что допол­ни­тельная команда арбитров смотрит матч по мониторам, и в случае возник­но­вения спорных моментов сигна­ли­зирует об этом главному арбитру, пишет CityTraffic.

Матч “Крылья Советов” – “Оренбург” пройдет 28 февраля 2020 года на стадионе “Самара Арена”. Начало в 19:30.

Фото pixabay.com


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