На игре “Крыльев Советов” и “Оренбурга” в Самаре будет работать система VAR
27 февраля 2020 13:36
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Самарская команда готовится к матчу, который состоится на стадионе “Самара арена” в пятницу, 28 февраля, в 19:30 по местному времени.
Напомним, этой игрой команды открывают весеннюю часть российского чемпионата, и она станет первым официальным матчем для “Крыльев Советов” в этом году.
Как сообщает пресс-служба клуба, футболисты готовятся к встрече с соперниками на натуральном поле клубной базы, и в четверг, 27 февраля, они также проведут здесь предматчевую тренировку. На нее должен прибыть иракский футболист Сафаа Хади, который получил российскую визу в Мадриде.
В игре с “Оренбургом” не будет участвовать защитник Александр Анюков, у которого превышен лимит желтых карточек.
Во время этого матча будет задействована система VAR (система видеоассистентов), установленная на стадионе “Самара Арена” уже постоянной основе.
Напомним, эту систему используют пока не везде, но на самарском стадионе она есть. Суть ее работы в том, что дополнительная команда арбитров смотрит матч по мониторам, и в случае возникновения спорных моментов сигнализирует об этом главному арбитру, пишет CityTraffic.
Матч “Крылья Советов” – “Оренбург” пройдет 28 февраля 2020 года на стадионе “Самара Арена”. Начало в 19:30.
Фото pixabay.com
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