На "Металлурге" прошел юношеский футбольный турнир на призы Самарской митрополии

105

В четверг, 26 сентября, на главном поле стадиона "Металлург" состоялся I-й юношеский турнир на призы Самарской митрополии. В соревнованиях приняли участие шесть городских и областных команд в возрастной категории U-11: "Крылья Советов-ЦПФ", "Виктория" и "Олимп" из Самары, а также "Сызрань-2003", тольяттинская "Академия Коноплева" и "ОСШ" Новокуйбышевск.Почетными гостями турнира стали Председатель Совета Директоров ПФК "Крылья Советов" Александр Фетисов, епископ Серафим Глушаков, Протоиерей Иоанн Мохов, заместитель министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская, а также директор регионального центра футбола и председатель городской Федерации футбола Сергей Марушко.В результате победителем турнира стала "Академия Коноплева", которая с минимальным счетом 1:0 обыграла команду "Крылья Советов-ЦПФ" – серебряного призера, сообщается на сайте ФК.