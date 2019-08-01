Молодые игроки продлили контракты с "Крыльями Советов"

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20-летние футболисты "Крыльев Советов" Богдан Овсянников, Геннадий Киселев и Егор Голенков продлили действующие соглашения с самарским клубом. Все игроки являются воспитанниками тольяттинской Академии имени Коноплева, успешно выступали за молодежный состав "Крыльев" и в данный момент работают с основным составом. Со всеми игроками продлили соглашения на 2 года, сообщается на сайте ФК.Также стоит добавить, что полузащитник Геннадий Киселев и форвард Егор Голенков успели дебютировать за главную команду "Крыльев Советов", а голкипер Богдан Овсянников постоянно попадает в заявку на матчи "Крыльев".– Клуб верит в своих воспитанников и видит в них перспективу. Сейчас это игроки главной команды. Главный тренер "Крыльев" Миодраг Божович постоянно привлекает ребят к тренировкам, следит за их прогрессом, подпускает к играм. Ждем, что игроки будут прибавлять и пробьются в основной состав, – отметил генеральный директор ПФК "Крылья Советов" Виталий Шашков.