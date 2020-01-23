Молодежный состав "Крыльев Советов" провел двухсторонку на "Металлурге"

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Молодежный состав "Крыльев Советов" продолжает подготовку к возобновлению сезона. Первый этап сборов футболисты "молодежки" проводят в Самаре. В рамках зимнего сбора подопечные Владимира Кухлевского провели двухсторонку на главном поле "Металлурга". Тренерский штаб самарцев разделил команду на два коллектива – "красных" и "синих". В игре принимали участие как действующие игроки "молодежки", так и футболисты, находящиеся на просмотре. Победу в матче одержали "красные" – игра завершилась со счетом 3:0. Дубль оформил Александр Нестеров, еще один мяч записал на свой счет Степан Шерстнев.В субботу, 25 января на главном поле "Металлурга" молодежная команда проведет два контрольных матча с "Ладой" (Димитровград), сообщается на сайте ФК.