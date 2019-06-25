Я нашел ошибку
сегодня  Вторник, 25 июня, 14:11
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +26 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 25/06:
USD 62.91
-0.22
EUR 71.6
0.25
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Молодежка "Крыльев Советов" сегодня проведет контрольный матч

25 июня 2019 13:10
74
Молодежка Крыльев Советов сегодня проведет контрольный матч
Она встретится с молодежным "Рубином".

Контрольный матч "Крылья Советов-м" - "Рубин-м" состоится сегодня, 25 июня.
Начало матча в 17:00, стадион "Металлург".
Прямая трансляция на клубном канале (комментатор Владислав Кирсанов), сообщается в твиттере ФК.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.  ЧМ-2018
1133
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
959
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1224
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8209
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8678
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8384
Весь список
Спорт в регионе
25 июня 2019  13:23
В Самарской области пройдут соревнования по мотокроссу
В Самарской области пройдут соревнования по мотокроссу
Ожидается более 100 человек спортсменов из разных регионов России. Спорт в регионе
62
25 июня 2019  13:10
Молодежка Крыльев Советов сегодня проведет контрольный матч
Молодежка "Крыльев Советов" сегодня проведет контрольный матч
Она встретится с молодежным "Рубином". Спорт в регионе
74
25 июня 2019  11:43
Самарская дзюдоистка - чемпионка Европы и победительница II Европейских Игр
Самарская дзюдоистка - чемпионка Европы и победительница II Европейских Игр
Она выступала в весовой категории до 57 кг. Спорт в регионе
101
25 июня 2019  11:21
Самарец - победитель первенства Европы по спортивной борьбе
Самарец - победитель первенства Европы по спортивной борьбе
Сильнейшие юные атлеты Европы до 18 лет выступали в 3 видах борьбы. Спорт в регионе
91
24 июня 2019  23:47
В финале он победил грузина Варлама Липартелиани.
Самарский дзюдоист Арман Адамян завоевал золотую медаль Европейских игр
В финале он победил грузина Варлама Липартелиани. Спорт в регионе
247
24 июня 2019  20:31
Вэнг Ли Вэй, руководитель отдела молодежного спорта Ген администрации Китая по спорту.
Вэнг Ли Вэй: "Российско-Китайские игры проведены в Самаре на очень высоком уровне. Здесь нас ждал теплый прием"
Вэнг Ли Вэй, руководитель отдела молодежного спорта Ген администрации Китая по спорту.   Спорт в регионе
278
24 июня 2019  19:02
В финале соперником Максима Скуратова стал Мерт Ильбарс из Турции. Самарский борец одержал убедительную победу - 11:0.
Самарский спортсмен Максим Скуратов - победитель первенства Европы по спортивной борьбе
В финале соперником Максима Скуратова стал  Мерт Ильбарс  из Турции. Самарский борец одержал убедительную победу - 11:0.  Спорт в регионе
299
Весь список


Видео
19 июня 2019  09:40
В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль
В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль
В последние месяцы вулкан проявлял активность.
В мире
294
13 июня 2019  13:51
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту Профстажировки»
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту «Профстажировки»
Самарская область стала одним из пилотных регионов.
Социум
480
7 июня 2019  13:11
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге.
Экономика региона
426
7 июня 2019  12:57
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО Газпромбанк»
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО «Газпромбанк»
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов.
Экономика региона
399
5 июня 2019  14:03
Самарские водители перекрыли Московское шоссе, чтобы утка с утятами перешла дорогу
Самарские водители перекрыли Московское шоссе, чтобы утка с утятами перешла дорогу
Ситуация произошла на 17-ом км.
Социум
500
3 июня 2019  12:51
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. 
Здравоохранение
487
Весь список

Фоторепортажи
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
518
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
415
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
660
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
683
7 июня 2019  09:40
В Самаре прошел Пушкинский бал
В Самаре прошел Пушкинский бал
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке.
Культура
419
1 июня 2019  17:12
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
734
Весь список

Мероприятия
Самарцев зовут на эко-арт фестиваль «Чистый Репин» за Волгу: программа
В Чапаевске отпраздновали День молодежи
Футбольная школа "Крылья-Мечты"отмечает 5 лет
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные