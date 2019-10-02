Матч "Сочи" - "Крылья Советов" будет показан в прямом эфире федерального канала МАТЧ ТВ
2 октября 2019 12:50
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Игра 12-го тура РПЛ "Сочи" - "Крылья Советов" будет показана в прямом эфире федерального канала МАТЧ ТВ. Начало трансляции в 19-55, сообщается в твиттере ФК.
Матч состоится 5 октября.
"Сочи" - "Крылья Советов": судья - Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи - Алексей Воронцов (Ярославль), Денис Березнов (Москва); резервный судья - Евгений Турбин (Дмитров); инспектор - Владимир Овчинников (Москва).
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