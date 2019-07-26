Матч "Крылья Советов" – "Уфа" состоится в субботу, 27 июля
26 июля 2019 13:28
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Матч 3-го тура РПЛ "Крылья Советов" – "Уфа" состоится в субботу, 27 июля и начнется в 15:00 по самарскому времени. Игра будет показана в прямом эфире телеканала "МАТЧ. Премьер". На данный момент наш соперник занимает 13-ю строчку турнирной таблицы. В первых двух турах "Уфа" потерпела поражения с одинаковым счетом 2:3 – от "Урала" и "Краснодара" соответственно.
Вход для самарских болельщиков на матч 3-го тура РПЛ "Уфа" – "Крылья Советов" будет платным – 100 рублей. Касса будет расположена у гостевого сектора. Игра состоится в Уфе, в субботу, 27 июля. Начало матча в 15:00 (время самарское).
Проход на сектор 1 для самарских болельщиков будет осуществляться со стороны улицы Кемеровской за полтора часа до матча. Вход на стадион со средствами поддержки (баннерами) будет прекращен через 10 минут после начала матча, сообщается на сайте ФК.
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