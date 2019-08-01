Матч "Крыльев Советов" с "Локомотивом" рассудит Турбин

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Назначены арбитры на матчи четвертого тура Российской Премьер-лиги 2018/19. Игру "Крылья Советов" – "Локомотив", которая состоится на "Самара Арене" в субботу 3 августа в 17:30, будет обслуживать следующая судейская бригада: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор – Александр Гвардис (Калининград), сообщается на сайте ФК.