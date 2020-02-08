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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Лучшие спидвеисты на СТК им. Анатолия Степанова встретятся в Тольятти

8 февраля 2020 10:57
123
Лучшие спидвеисты на СТК им. Анатолия Степанова встретятся в Тольятти
Там состоится финал личного чемпионата мира по мотогонкам на льду.

16 сильнейших гонщиков из России, Германии, Швеции, Нидерландов, Австрии сразятся за титул

Гонки состоятся 8 февраля (начало в 16:00) и 9 февраля (14:00), сообщает Минспорта региона.
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