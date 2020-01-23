Лучшие спидвеисты Европы соберутся в Тольятти!
23 января 2020 13:10
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В субботу, 25 января, в Тольятти пройдет «Мемориал Анатолия Степанова» — международная спидвейная гонка. В ней примут участие 12 сильнейших спортсменов из 5 стран - Россия, Швеция, Германия, Нидерланды, Австрия.
Начало гонки – 16:00, сообщает Минспорта региона.
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