Легендарный Владислав Третьяк открыл в Тольятти турнир юных хоккеистов
16 апреля 2019 10:39
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Вчера, 15 апреля прошли матчи первого тура группового этапа. Так, хоккеисты ЦСКА разгромили "Кристалл" из Южно-Сахалинска — 21:2, а омский "Авангард" вырвал победу у "металлургов" из Новокузнецка — 1:0. Молодые хоккеисты из "Ак Барса" оказались сильнее сверстников из "Северстали" — 5:3, а хозяева льда из "Лады" уступили "Химику" (Воскресенск) — 1:5. Сегодня, во вторник юные тольяттинцы сыграют с "Северсталью", сообщает Радио август.
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