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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Ледовый дворец на Московском шоссе передали в собственность Самарской области

16 декабря 2019 10:59
103
Ледовый дворец на Московском шоссе передали в собственность Самарской области
Несколько лет у спорткомплекса был другой владелец.

Самарская область приняла на свой баланс новый спортивный объект. В понедельник, 16 декабря, представители «Газпром трансгаз Самара» передали в собственность региона ледовый дворец «Кристалл» на Мехзаводе. Об этом сообщили в «белом доме», пишет 63.ру.

— Спорткомплекс, который построила компания, востребован местными жителями. Здесь проходят различные соревнования, работают секции фигурного катания, хоккея, футбола, гимнастики, танцев и других видов спорта. Оперативное управление комплексом доверили спортшколе олимпийского резерва № 1, — пояснили в региональном правительстве.
Специально для маленьких спортсменов в «Кристалле» обновили инвентарь и оборудование. Кроме машины для заточки коньков собственники приобрели ледоуборочную машину и тренажеры для отработки бросков шайб и элементов катания. Также здесь установили новые тренажёры в тренажёрных залах.

Строительство ледового дворца «Кристалл» на Московском шоссе началось в 2010 году. Его возводили в рамках государственно-частного партнёрства с «Газпром трансгаз Самара». Спорткомплекс открыли в феврале 2015 года.

Сейчас здесь проводят соревнования по хоккею, в том числе и игры ВХЛ. «Кристалл» является домашней ареной для клуба ЦСК ВВС. Также в «Кристалле» проходят чемпионаты по фигурному катанию.

Вместе с тем в Самаре возводят другой ледовый спорткомплекс. Речь идёт о Дворце спорта на Молодогвардейской. Его планируют сдать в 2021 году.
Фото: «Ледовый дворец "Кристалл"» / vk.com

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