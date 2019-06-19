Кубок по мини-футболу среди команд Госавтоинспекции пройдет в Самаре
19 июня 2019 12:17
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20-21 июня в период с 9:00 до 14.00 по адресу: г. Самара, Волжский проспект – 36 (на набережной около ресторана «Чайхона №1») на спортивной площадке состоится Кубок Самарской области по мини-футболу среди сотрудников Госавтоинспекции региона, приуроченный к 83-годовщине создания службы ГАИ-ГИБДД.
Торжественное открытие Кубка Самарской области по мини-футболу среди сотрудников Госавтоинспекции состоится 20 июня в 9:00.
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