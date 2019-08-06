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Кубок России: соперники для «Крыльев Советов», «Уфы», «Тамбова» и «Сочи»

6 августа 2019 13:25
133
Кубок России: соперники для Крыльев Советов, «Уфы», «Тамбова» и «Сочи»
Стали известны потенциальные соперники клубов РПЛ в 1/16 финала Олимп-Кубка России.

В рамках 1/64 финала должны состояться еще два матча, после чего станут известны все пары 1/32 финала, с которой в борьбу вступят команды ФНЛ. Четверо представителей первого дивизиона встретятся между собой, а остальные отправятся в гости к коллективам ПФЛ. Игры этой стадии пройдут 21 августа и 3 сентября (с участием «Енисея», «Томи» и «СКА-Хабаровска»), пишет Matchtv.ru.

Как обычно, при жеребьевке 1/16 финала премьер-лига будет рассортирована по четырем корзинам в соответствии с местами, занятыми по итогам сезона-2018/19. В первой — чемпион России «Зенит», вице-чемпион «Локомотив», бронзовый призер «Краснодар» и занявший четвертую строчку ЦСКА. Они будут распределены по сетке в максимальной удаленности друг от друга (в ходе жеребьевки им присвоят порядковые номера 1,5, 9 и 13) и не смогут пересечься друг с другом раньше полуфинала. В свою очередь, уже в 1/8 финала кто-то из них, возможно, встретится со «Спартаком», который попал корзину с «Арсеналом», «Оренбургом» и «Ахматом».

Соперники для «Крыльев Советов», «Уфы», «Тамбова» и «Сочи»: победители пар «Велес» — «Торпедо» М, «Шинник» — «Текстильщик», «Интер» — «Чайка», «Иртыш»/«Динамо» Барнаул — «Томь», сообщает news.sportbox.ru.
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