Кубковый матч "Крыльев Советов" с "Торпедо" пройдет 25 сентября
13 сентября 2019 09:58
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Определилась дата и время матчей 1/16 финала Олимп-Кубка России. Все матчи этой стадии назначены на 25 сентября. Игра "Торпедо" – "Крылья Советов" начнется в 20:30. Победитель поединка встретится с сильнейшим в паре "Балтика" (Калининград) – "Локомотив" (Москва), сообщается на сайте самарского ФК.
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