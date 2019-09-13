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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Кубковый матч "Крыльев Советов" с "Торпедо" пройдет 25 сентября

13 сентября 2019 09:58
37
Кубковый матч Крыльев Советов с Торпедо пройдет 25 сентября
Он начнется в 20:30.

Определилась дата и время матчей 1/16 финала Олимп-Кубка России. Все матчи этой стадии назначены на 25 сентября. Игра "Торпедо" – "Крылья Советов" начнется в 20:30. Победитель поединка встретится с сильнейшим в паре "Балтика" (Калининград) – "Локомотив" (Москва), сообщается на сайте самарского ФК.
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