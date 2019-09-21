"Крылья Советов" в Грозном сегодня сыграют с "Ахматом"
21 сентября 2019 10:05
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Вчера утром наша команда провела заключительное предматчевое занятие на своей клубной базе, после чего основной и молодежный составы "Крыльев" отправились в Грозный.
Основная команда "Крыльев" проведет свою игру с "Ахматом" сегодня, 21 сентября. Этот матч начнется в 15:00 и пройдет на "Ахмат Арене". Игра будет показана в прямом эфире телеканала "Матч Премьер". Также будет доступна радиотрансляция поединка на волнах "Самара Максимум" 104.3 FM (комментатор Андрей Миронов).
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