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В среду, 23 июля "Крылья Советов" провели заключительную тренировку в этом сезоне. Перед началом занятия игроки и тренерский штаб поблагодарили Сергея Рыжикова за выступления в составе нашей команды. Сергей покидает "Крылья" в связи с окончанием срока контракта. За нашу команду Сергей Рыжиков сыграл 43 игры, из них 12 матчей отыграл на ноль. Команда соберется 26 июля в Москве, где пройдет медосмотр и начнет подготовку к новому сезону, сообщается на сайте ФК.