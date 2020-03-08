«Крылья Советов» оштрафованы на 40 тысяч рублей за неподобающее поведение

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КДК РФС оштрафовал на 40 тысяч рублей самарский футбольный клуб «Крылья Советов» за скандирование во время матча оскорбительных выражений в адрес соперника - Оренбурга. Такое решение приняли на прошедшем заседании.Помимо этого под штрафные санкции попал легионер «крылышек», сербский футболист Срджан Мияйлович. Следующий матч, в котором самарский клуб схлестнется с казанский Рубином, игрок пропустит.К слову, волжское дерби обещает быть по-настоящему интересным. Сейчас клуб из Казани тренирует Леонид Слуцкий, который в 2008 году пришел на место рулевого самарцев и вывел в Лигу Европы, пишет ПроГородСамара.