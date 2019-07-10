"Крылья Советов" начали подготовку к матчу с ЦСКА
10 июля 2019 10:54
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В понедельник, 8 июля наша команда вернулась с зарубежного сбора, а сегодня начала подготовку к матчу с ЦСКА на клубной базе. В тренировке приняли участие 23 футболиста, включая 6 новых игроков – Дмитрия Комбарова, Дмитрия Кабутова, Антона Терехова, Дениса Якубу, Деяна Радонича и Раду Гынсаря. В ближайшее время все они будут включены в заявку на сезон 2019/20. После тренировки новички ответили на вопросы клубного ТВ. Видеоинтервью игроков смотрите в ближайшее время на "Крылья Советов – ТВ".
Завтра наша команда проведет две тренировки. Вечернее занятие будет открытым для СМИ. Ждем представителей СМИ в 16:00 на клубной базе. Подробная информация о мероприятии доступна здесь.
Матч "Крылья Советов" – ЦСКА состоится в воскресенье, 14 июля на "Самара Арене" и начнется в 17:30, сообщается на сайте ФК.
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