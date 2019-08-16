"Крылья Советов" готовятся к матчу с "Уралом"

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Наша команда продолжает подготовку к матчу с "Уралом". 15 августа подопечные Миодрага Божовича провели очередную вечернюю тренировку на натуральном поле клубной базы. Занятие включало в себя разминку, игру в квадраты и двухсторонку. Свою первую тренировку в качестве тренера сегодня провел Сергей Корниленко. В занятии принимали участие все здоровые игроки. В лазарете нашей команды по-прежнему находятся Тарас Бурлак и Денис Якуба.Матч "Урал" – "Крылья Советов" состоится в субботу, 17 августа в Екатеринбурге и начнется в 15:00 по самарскому времени. Игра будет показана в прямом эфире телеканалов "МАТЧ ТВ" и "МАТЧ Премьер" (комментаторы Роман Трушечкин и Борис Аболин), сообщается на сайте ФК.