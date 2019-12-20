Команды БК «Самара» добились очередных побед

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19 декабря мужская «Самара» в Санкт-Петербурге в матче чемпионата Суперлиги переиграла местный «Спартак» — 67:58. Самыми результативными в составе самарцев стали Максим Дыбовский (22 очка) и Антон Глазунов (19 очков). Эта победа стала для «Самары» четвертой подряд. Благодаря ей команда настигла в таблице «Спартак-Приморье»: у них по 11 побед в 13 матчах. Следующий матч «Самара» проведет 22 декабря в Ярославле против «Буревестника».А девушки БК «Самара» 18-19 декабря завершили первый круг регулярного чемпионата Суперлиги-2 домашними матчами с «Надеждой-2» из Оренбурга. Оба они закончились в пользу самарской команды с практически одинаковым счетом: 62:58 и 60:58. «Самара», имея 13 побед в 14 матчах, уверенно лидирует в таблице, опережая ближайшего преследователя, ту же «Надежду-2», на три победы. Следующие матчи наша команда проведет уже после Нового года.