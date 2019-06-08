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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров об изменениях в руководстве футбольного клуба "Крылья Советов"

8 июня 2019 11:20
94
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров об изменениях в руководстве футбольного клуба
Шикунов уволен из "Крыльев", с Божовичем проведут переговоры.

Власти Самарской области в ближайшее время проведут комплексную проверку футбольного клуба "Крылья Советов", директор по развитию Александр Шикунов уволен, с главным тренером Миодрагом Божовичем проведут переговоры, сообщил РИА Новости губернатор Дмитрий Азаров.

В минувшем сезоне "Крылья Советов" заняли 13-е место в Российской премьер-лиге (РПЛ), сохранив свое место в высшем дивизионе после стыковых матчей с "Нижним Новгородом".

"Мы сменили руководство клуба. Совет директоров в марте возглавил зампред правительства Самарской области Александр Фетисов. Понятно, что ждать от него результатов за два месяца было бы несправедливо. Сейчас будет проводиться перестройка в клубе и достаточно значительная", - рассказал Азаров в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Спортивный директор (директор по развитию) в клубе больше работать не будет. Фамилия его Шикунов. Понятно, что такой результат не устраивает, соответственно, спортивного директора мы отправляем в отставку", - сказал Азаров. - Планируется провести основательную проверку деятельности клуба, и после этого определимся по генеральному директору".

Губернатор Самарской области сообщил, что "в ближайшие недели будут проведены консультации с Божовичем, человеком, который хорошо известен в российском футболе и которому хорошо известен российский футбол", пишет rsport.ria.ru.
"Считаю его классным специалистом. Вопрос его мотивации: если есть мотивация строить вместе с нами перспективу клуб, рассчитанную на долгие годы вперед, мы готовы делать это вместе. Если же амбиции другие, они нас не устраивают. Поэтому будут проведены дополнительные консультации с тренером, и определимся по его дальнейшей работе в клубе", - добавил Азаров.

Фото pixabay.com


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