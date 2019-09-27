Главный тренер "Крыльев Советов" угостит болельщиков балканскими блюдами

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Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович решил отблагодарить болельщиков самарской команды за поддержку, оказываемую клубу на протяжении этого сезона. Перед матчем "Крылья Советов" - "Тамбов" Миодраг, являющийся уроженцем Черногории, угостит всех пришедших блюдами балканской национальной кухни.На 2 гейте "Самара Арены" будет расположен шатёр, в котором повара ресторана "Балкан Гриль" с 14:00 будут готовить специальные блюда: шиш-чевап и бургеры с плескавицей, пользующиеся большой популярностью в балканских странах. Оба блюда будут бесплатными для болельщиков. Матч "Крылья Советов" - "Тамбов" состоится в субботу, 28 сентября в 15:00.