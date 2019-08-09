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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович на грани отставки?

9 августа 2019 12:17
23
Главный тренер Крыльев Советов Миодраг Божович на грани отставки?
Боссы клуба уже встречались с черногорским специалистом и высказали своё жесткое мнение.

По информации Metaratings.ru, руководство «Крыльев Советов» крайне недовольно стартом сезона и работой главного тренера Миодрага Божовича.

Боссы клуба уже встречались с черногорским специалистом и высказали своё жесткое мнение. Несмотря на достаточно сложный календарь (два ближайших выездных матча против «Ростова» и «Урала», далее «Спартак» и «Динамо» в Самаре), Божович пообещал исправить турнирную ситуацию до паузы на матчи сборных в РПЛ, которая наступит в сентябре.

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