Гендиректор «Крыльев Советов»: от Мамаева не отказались бы
17 сентября 2019 12:38
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Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков в интервью Metaratings.ru рассказал об интересе клуба к Павлу Мамаеву.
«Мы не отказались бы, нам бы он пригодился. Будем ли реально вести переговоры? Пока без комментариев», — сказал Шашков.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» собирался расторгнуть контракт с футболистом, но позже Мамаев заявил, что клуб отозвал заявление.
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