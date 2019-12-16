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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

"Газпром трансгаз Самара" передал ледовый дворец "Кристалл" в собственность Самарской области

16 декабря 2019 12:16
31
Газпром трансгаз Самара передал ледовый дворец Кристалл в собственность Самарской области
Он поступил в оперативное управление СШОР №1.

Сегодня, 16 декабря, "Газпром трансгаз Самара" передал ледовый дворец "Кристалл" в собственность Самарской области, в оперативное управление СШОР №1.
Спорткомплекс, построенный по программе "Газпром - детям", с ледовым катком и игровым залом, очень востребован: здесь проходят различные соревнования, занимаются детские секции: фигурное катание, хоккей, футбол, гимнастика, танцы, акробатический рок-н-ролл, тхэквондо и др., сообщает Департамент информационной политики области
Зампред правительства области Александр Фетисов поблагодарил директора "Газпром трансгаз Самара" Владимира Субботина и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество по проектам ГЧП.
Фетисов подчеркнул: усилия губернатора Дмитрия Азарова и облправительства
направлены на то, чтобы для большего количества жителей региона спорт становился нормой жизни, на обеспечение доступности занятий физкультурой и спортом, обновление современной материально-технической базы спортшкол.

По нацпроекту "Демография" для СШОР 1 приобретено новый инвентарь и оборудование. Электронная машина для заточки коньков, новые спортивные тренажеры для тренажерного зала, ледоуборочная машина и тренажеры для подготовки хоккеистов — отработки элементов катания и бросков шайбы.

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