Гандбольная "Лада" - серебряный призер чемпионата России!
22 мая 2019 09:50
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21 мая тольяттинская команда в упорной борьбе во втором матче финала уступила "Ростов-Дону". Наши гандболистки на равных боролись с ростовским клубом, серебряным призером Лиги чемпионов-2019, сообщает Минспорта региона.
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