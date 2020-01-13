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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Форвард «Крыльев Советов» Соболев может перейти в «Динамо»

13 января 2020 13:42
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Форвард Крыльев Советов Соболев может перейти в Динамо
Футболист перешел в самарский клуб из «Томи» в январе 2018 года.

Как стало известно Sport24, нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев может продолжить карьеру в московском «Динамо». Переговоры между клубами по трансферу 22-летнего игрока находятся в продвинутой стадии.

Футболист перешел в самарский клуб из «Томи» в январе 2018 года за 366 тысяч евро. В текущем сезоне россиянин провел за «Крылья» 18 матчей в РПЛ, записав на свой счет 10 голов и три результативные передачи.

Действующий контракт Соболева рассчитан до конца 2021 года. Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 4,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось об интересе к Соболеву со стороны «Рубина» и «Зенита».

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