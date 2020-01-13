Форвард «Крыльев Советов» Соболев может перейти в «Динамо»
13 января 2020 13:42
6
Как стало известно Sport24, нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев может продолжить карьеру в московском «Динамо». Переговоры между клубами по трансферу 22-летнего игрока находятся в продвинутой стадии.
Футболист перешел в самарский клуб из «Томи» в январе 2018 года за 366 тысяч евро. В текущем сезоне россиянин провел за «Крылья» 18 матчей в РПЛ, записав на свой счет 10 голов и три результативные передачи.
Действующий контракт Соболева рассчитан до конца 2021 года. Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 4,5 миллиона евро.
Ранее сообщалось об интересе к Соболеву со стороны «Рубина» и «Зенита».
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
1835
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1598
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1872
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8911
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
9246
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
9051
Спорт в регионе
13 января 2020 13:42
Форвард «Крыльев Советов» Соболев может перейти в «Динамо» Футболист перешел в самарский клуб из «Томи» в январе 2018 года. Спорт в регионе
6
12 января 2020 11:34
Следующие матчи команда проведет на выезде. Спорт в регионе
315
11 января 2020 14:32
На дистанции 5, 10, 15 км вышло более 250 спортсменов области. Спорт в регионе
430
11 января 2020 14:16
В 15:15 на "МТЛ Арена". Спорт в регионе
476
10 января 2020 10:45
В нынешнем сезоне Гай забил 6 мячей. Спорт в регионе
336
9 января 2020 21:01
В финале он одолел соперника из Франции - 15:6. Спорт в регионе
328
9 января 2020 15:14
В этом году в соревнованиях принимают участие 17 команд, которые представляют внутригородские районы Самары. Спорт в регионе
363
Видео
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
1295
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
430
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1262
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1077
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
666
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
1584
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
701
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1132
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1183
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1441
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2509
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3059
Мероприятия