Форвард БК «Самара» Данила Чикарев в составе сборной России U18 сыграл на турнире во Франции

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На минувшей неделе (5-7 июля) команда приняла участие в международном турнире во французском городе Вуарон. Одним из самых заметных в составе россиян на турнире стал форвард БК «Самара» Данила Чикарев.В первом матче Россия переиграла сверстников из Хорватии — 85:82, Чикарев набрал 15 очков (плюс 6 подборов, 2 передачи и 4 перехвата). Затем было поражение от хозяев турнира, сборной Франции, 72:89 (на счету Данилы — 10 очков, 3 подбора и 2 передачи). В заключительном туре россияне добились уверенной победы над командой Великобритании — 77:65 (Чикарев набрал 6 очков и сделал 3 подбора, 1 передачу и 1 перехват).С двумя победами в трех матчах сборная России заняла на турнире второе место, пропустив вперед хозяев.В тренерский штаб российской команды входит наставник молодежной команды БК «Самара» Дмитрий Пивцайкин.Первенство Европы U18 пройдет с 27 июля по 4 августа в греческом городе Волос. До его начала сборная России еще сыграет на турнире в Италии.