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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Фестиваль эстетических видов спорта «DanceМания» пройдет в Самаре

24 декабря 2019 13:54
95
Он состоится в УСЦ "Грация".

Танцевальный спорт, акробатический рок-н-ролл, хип-поп, брейкинг, дэнсхолл. Более 1200 участников! Фестиваль эстетических видов спорта «DanceМания» пройдет в Самаре! 24 - 26 декабря, УСЦ "Грация".

А сегодня, 24 декабря, с 18.00 - мастер - класс
победителя Юношеских олимпийских игр Bumble Bee. Вход свободный!

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Комментарии


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24 декабря 2019  11:23
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