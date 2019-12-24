Фестиваль эстетических видов спорта «DanceМания» пройдет в Самаре

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Он состоится в УСЦ "Грация".



Танцевальный спорт, акробатический рок-н-ролл, хип-поп, брейкинг, дэнсхолл. Более 1200 участников! Фестиваль эстетических видов спорта «DanceМания» пройдет в Самаре! 24 - 26 декабря, УСЦ "Грация".



А сегодня, 24 декабря, с 18.00 - мастер - класс

победителя Юношеских олимпийских игр Bumble Bee. Вход свободный!



12+

