Ежегодный всероссийский веломарафон "Самарская Лука" пройдет в Самаре
20 июня 2019 09:39
88
23 июня 2019 года некоммерческое партнерство «Спортивно-туристический клуб «ВелоСамара» проводит юбилейный XV веломарафон «Самарская Лука». В этом году один из старейших кросс-кантрийных марафонов России, впервые проводится на левом берегу Волги и стартует с территории учебно-спортивной базе «Чайка». Впервые это даёт уникальную возможность каждому жителю Самары, не переправляясь за Волгу, стать очевидцем этого захватывающего зрелища. Около двухсот спортсменов выйдут на старт, чтобы принять участие в гонке на 33 и 66 километров. В гонке примут участие не только самарские гонщики, но и элита кросс-кантри со всей страны.
Первый веломарафон состоялся в 2004 году и насчитывал всего 36 участников. С 2008 года партнером клуба в проведении марафона стал Национальный парк «Самарская Лука». С каждым годом желающих принять участие в данном празднике становится все больше и больше, число участников и зрителей к 2012 возросло до 300 человек. С 2013 веломарафон является этапом Кубка веломарафонов России. Приезжают участники и гости из различных городов России. Традиционно марафон завершается праздничным награждением победителей грамотами и призами.
Зарегистрироваться для участия можно онлайн на странице msl.velosamara.ru или в день старта 23 июня при наличии спортивной страховки на стартовой поляне УСЦ «Чайка» (пос. Управленческий, Красноглинское шоссе, 116).
Начало регистрации в 9.00, старт соревнований в 11.00.
Схема круга веломарафона: http://velosamara.ru/navigator/ViewPLT.php?trek_id=355
Клуб «ВелоСамара» и оргкомитет веломарафона «Самарская Лука» благодарит за неоценимую помощь в организации администрацию Волжского района, администрацию поселений с. Старосемейкино, УСЦ «Чайка», Компанию «Самарская Скорая».
В связи с проведением соревнований 23 июня будет перекрыто движение с 9.00 до 17.00 по «Дороге любви» от УСЦ "Чайка" (пос. Управленческий, Красноглинское шоссе, 116) до улицы Батайской.
Страничка В контакте https://vk.com/msl2019
Для допуска на соревнование участников младше 2002 г.р. (до 18 лет) необходимо письменное разрешение родителей на участие в соревнованиях с принятием на себя родителями полной ответственности за любые возможные травмы и ущерб здоровью. Участники до 18 лет стартуют только на дистанции полумарафон (за исключением учащихся велошкол).
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
1115
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
936
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1207
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8197
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8660
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8365
Спорт в регионе
20 июня 2019 10:45
В течение трёх дней были разыграны награды в 14 дисциплинах. Спорт в регионе
53
20 июня 2019 09:39
Он стартует в юбилейный пятнадцатый раз. Спорт в регионе
88
19 июня 2019 12:17
Он приурочен к 83-годовщине создания службы ГАИ-ГИБДД. Спорт в регионе
248
18 июня 2019 21:36
Стоимость клубных карт по сравнению с прошлым сезоном не изменилась. Спорт в регионе
257
18 июня 2019 15:59
«Думаю над этим. Если сейчас все в Самаре будет хорошо, попытаюсь получить российский паспорт», — сказал Божович. Спорт в регионе
338
18 июня 2019 14:54
В международных спортивных соревнованиях по 15 видам спорта за награды поборются более 4000 участников из 50 стран. В состав сборной РФ вошли 7 атлетов Самарской... Спорт в регионе
312
18 июня 2019 13:37
Соревнования пройдут в шести категориях. Спорт в регионе
277
Видео
19 июня 2019 09:40
В последние месяцы вулкан проявлял активность. В мире
224
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
420
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
382
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
352
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
446
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
445
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
435
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
349
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
614
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
643
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
377
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
686
Мероприятия