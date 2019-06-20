Ежегодный всероссийский веломарафон "Самарская Лука" пройдет в Самаре

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23 июня 2019 года некоммерческое партнерство «Спортивно-туристический клуб «ВелоСамара» проводит юбилейный XV веломарафон «Самарская Лука». В этом году один из старейших кросс-кантрийных марафонов России, впервые проводится на левом берегу Волги и стартует с территории учебно-спортивной базе «Чайка». Впервые это даёт уникальную возможность каждому жителю Самары, не переправляясь за Волгу, стать очевидцем этого захватывающего зрелища. Около двухсот спортсменов выйдут на старт, чтобы принять участие в гонке на 33 и 66 километров. В гонке примут участие не только самарские гонщики, но и элита кросс-кантри со всей страны.Первый веломарафон состоялся в 2004 году и насчитывал всего 36 участников. С 2008 года партнером клуба в проведении марафона стал Национальный парк «Самарская Лука». С каждым годом желающих принять участие в данном празднике становится все больше и больше, число участников и зрителей к 2012 возросло до 300 человек. С 2013 веломарафон является этапом Кубка веломарафонов России. Приезжают участники и гости из различных городов России. Традиционно марафон завершается праздничным награждением победителей грамотами и призами.Зарегистрироваться для участия можно онлайн на странице msl.velosamara.ru или в день старта 23 июня при наличии спортивной страховки на стартовой поляне УСЦ «Чайка» (пос. Управленческий, Красноглинское шоссе, 116).Начало регистрации в 9.00, старт соревнований в 11.00.Схема круга веломарафона: http://velosamara.ru/navigator/ViewPLT.php?trek_id=355Клуб «ВелоСамара» и оргкомитет веломарафона «Самарская Лука» благодарит за неоценимую помощь в организации администрацию Волжского района, администрацию поселений с. Старосемейкино, УСЦ «Чайка», Компанию «Самарская Скорая».В связи с проведением соревнований 23 июня будет перекрыто движение с 9.00 до 17.00 по «Дороге любви» от УСЦ "Чайка" (пос. Управленческий, Красноглинское шоссе, 116) до улицы Батайской.Страничка В контакте https://vk.com/msl2019Для допуска на соревнование участников младше 2002 г.р. (до 18 лет) необходимо письменное разрешение родителей на участие в соревнованиях с принятием на себя родителями полной ответственности за любые возможные травмы и ущерб здоровью. Участники до 18 лет стартуют только на дистанции полумарафон (за исключением учащихся велошкол).