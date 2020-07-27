Экс-капитан «Крыльев Советов» раскритиковал Андрея Талалаева за уход из команды
27 июля 2020 10:54
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У десяти футболистов заканчиваются контракты. Команду уже покинули Глушенков и Рыжиков. Но самым важным событием стал уход главного тренера «Крыльев» Андрея Талалаева, который совсем недавно возглавил команду. Под его руководством самарцы сыграли шесть последних туров этого сезона РПЛ.
Такое развитие событий можно было предположить, ведь Талалаев пришел из ФНЛ и вряд ли хотел туда возвращаться. Теперь его новым местом работы станет «Ахмат». Контракт специалиста с грозненским клубом рассчитан на два года.
Однако переход Талалева не все восприняли спокойно, пишет "КП в Самаре".
- Талалаев в «Ахмате»? «Крылья», вы точно заслужили лучшего отношения! А вот что будет дальше делать Талалаев? Из «Ахмата» так просто не сбежать - там точно знают значение слова «мужчина». И цену мужских слов, - написал в своем твиттере бывший капитан самарской команды, а сейчас тренер молодежки «Зенита» Владислав Радимов.
Он назвал поступок Андрея Талалаева предательством, особенно в такую трудную минуту для «КС», и пожелала удачи «Ахмату».
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