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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Экс-футболисту самарского клуба предъявлен иск на 350 тысяч евро

12 декабря 2019 12:57
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Экс-футболисту самарского клуба предъявлен иск на 350 тысяч евро
Трансфер может обернуться крупным штрафом.

Бывший игрок «Крыльев Советов» и воспитанник знаменитой футбольной академии может заплатить многомиллионный штраф. Причиной стал его переход в «Локомотив».

С Максима Мухина, два года выступавшего в составе молодежной команды «Крыльев Советов» требуют компенсацию. В суд на 18-летнего футболиста подал Анатолий Платов, который занимался его переходом в столичный футбольный клуб «Локомотив». По мнению представителя Платова, Мухин нарушил ряд условий, прописанных в договоре трансфера, расторгнув его в одностороннем порядке с самарской командой. Что стало причиной столь небрежного отношения к трансферу, пока не ясно, информация о конкретных претензиях не озвучена.

В случае, если суд встанет на сторону Платова, Мухину придется выплатить 350 тыс. евро, то есть примерно 25 млн рублей, сообщает championat.com.
Напоминаем, что Максим Мухин обучался в тольяттинской футбольной академии им. Коноплева. Два года выступал за молодежку «Крылышек», в июле этого года перешел в «Локомотив», где тоже играет за молодежный состав, пишет "ФедералПресс".

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