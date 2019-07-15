Дмитрий Азаров: «Крылья» заново формируются. Победа над ЦСКА придаст уверенности»
15 июля 2019 12:52
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поделился мнением о победе «Крыльев Советов» над ЦСКА в матче 1-го тура РПЛ (2:0).
«ЦСКА уже достиг значительных успехов в своей истории, в то время как «Крылья Советов» сейчас заново формируются.
Наша команда пока не имеет должной сыгранности и уверенности, поэтому для «Крыльев» эта победа даже важнее, чем для ЦСКА. Она придаст уверенности на следующие матчи», – сказал Азаров.
Самарский клуб обыграл ЦСКА благодаря дублю нападающего Александра Соболева, пишет sports.ru.
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