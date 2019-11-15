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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Для новой тольяттинской футбольной команды могут реконструировать стадион «Кристалл» или стадион в Тольятти

15 ноября 2019 10:49
167
Для новой тольяттинской футбольной команды могут реконструировать стадион «Кристалл» или стадион в Тольятти
Сейчас идут переговоры с властями о поиске для клуба более подходящего стадиона.

В 2019 году металлургический холдинг «AKRON» вывел в профессиональный спорт созданную им футбольную команду «Акрон», в первом же сезоне она сумела закрепиться на первом месте в турнирной таблице и уже претендует на выход в ФНЛ, пишет «СО» ОНЛАЙН.

Как рассказал в интервью газете «Самарское обозрение» генеральный директор группы компаний AKRON HOLDING Павел Морозов, сейчас идут переговоры с властями о поиске для клуба более подходящего стадиона. « Жигулевский стадион „Кристалл“ является нашей домашней ареной. На нем полторы тысячи мест, и многие матчи проходят при полностью забитых трибунах. Безусловно [при выходе в ФНЛ], что-то менять придется. Даже сейчас желающих посещать стадион уже больше, чем он может вмещать. Пока мы с этим справляемся, но никто не отменял требований ФНЛ. Согласно которым минимальная вместимость домашнего стадиона команды этой лиги — 3,5 тыс человек, а есть информация, что в перспективе планку поднимут до 5 тысяч. Соответственно, если ФК „Акрон“ будет переходить в ФНЛ, потребуется или расширять „Кристалл“, или искать альтернативный стадион, реконструировать его и готовить под новую лигу. Скорее всего — в Тольятти. Вопрос в стадии обсуждения», — рассказал Морозов.

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