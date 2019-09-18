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Чемпионат России в олимпийских классах яхт в Тольятти завершается

18 сентября 2019 10:17
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Чемпионат России в олимпийских классах яхт в Тольятти завершается
Впереди медальные гонки!

17 сентября 2019 г. в Тольятти на акватории Куйбышевского водохранилища продолжились гонки Чемпионата России в олимпийских классах яхт. Вновь проведены все запланированные гонки: в классах «49-й» и «49-й FX» – по четыре гонки, в классах «Финн», «Лазер-стандарт», «Лазер-радиал», «470» – по три.
«Ветер был порядка 15 узлов, с порывами до 20. Не зря мы выбрали акваторию Куйбышевского водохранилища: посмотрели в эти дни спортсменов в разных ветрах. Давно чемпионат не проходил в таких условиях, – рассказала главный тренер российской сборной по парусному спорту Наталья Иванова. – Во всех классах сегодняшний день не принес сюрпризов – первые позиции те же.
Что касается предстоящих медальных гонок, интрига сохраняется у ребят в классе «Финн» и у девушек в классе «Лазер-радиал». В классе «Лазер-стандарт» идет плотная борьба за 2-3 места»

Отвечая на вопрос об особенностях погодных условий Тольятти, Сергей Комиссаров, лидирующий с большим отрывом в классе «Лазер-стандарт», заявил: «В любую погоду надо уметь ходить! Нынешние условия – редкость на чемпионате. Последние годы он проходил в Сочи, ветром тамошняя погода нас не баловала. За последние 5 лет это самый ветренный чемпионат. В целом же, завершение сезона, чемпионат России – очень важный этап, потому что это некая контрольная отсечка. Своими приходами я доволен. Видно, что за этот год хорошо прибавили и Максим Николаев, и Даниил Крутских, которые соревнуются за 2-е и 3-е места в классе»
«Сегодня погода очень свежая, ветер 7 – 12 м\с. В ходе гонок несколько экипажей сошли с дистанции, осталось только шесть. Мы приходили в середине, приходы стабильные и хорошие, – рассказал Михаил Ушков, рулевой экипажа «49-й». – В целом, 13 гонок по ветру 15 узлов – это очень хороший чемпионат!»

Сегодня, 18 сентября, в Яхт-клубе «Дружба» пройдут медальные гонки Чемпионата России, а затем официальная церемония закрытия соревнований.

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