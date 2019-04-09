Бывший главный тренер хоккейной «Лады» Анатолий Емелин опроверг официальную версию своего ухода
9 апреля 2019 12:12
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Анатолий Емелин в мае 2018 года возглавил тольяттинскую «Ладу», которая после сезона 2017/18 покинула Континентальную Хоккейную лигу и вернулась в ВХЛ. Завершив регулярный чемпионат на пятом месте, плей офф тольяттинцы провалили, не пройдя стадию 1\8 финала. Неделю назад учредители клуба — Правительство Самарской области в лице Министерства спорта и Министерства имущественных отношений объявили, что отправляют Емелина в отставку. «Учредителем хоккейного клуба „Лада“ по итогам сезона „ВХЛ — Кубка Шелкового пути“ 2018/19 было принято решение отправить в отставку тренерский штаб в полном составе», — сообщается на официальном сайте «Лады».
Однако сам Анатолий Емелин в интервью «Самарскому Обозрению» опроверг заявление клуба об отставке всего тренерского штаба. «Во-первых, контракты у нас были до 30 апреля, и, во-вторых, мы отработали полностью весь сезон. Поэтому вопрос здесь был не „увольнять — не увольнять“, а „продлевать–не продлевать“ контракт, ну или — „по соглашению сторон“. Просто по ходу сезона не было полного контакта между первым и третьим этажами клубной иерархии, и я не собирался продолжать карьеру в „Ладе“. Думаю, что в этом звучном слове „отставка“ ясно видно к нам, тренерам, отношение», — рассказал Емелин «СО».
Также Емелин сообщил, что у тренерского штаба не было полного контакта с руководством. «Мы сыграли чемпионат на „четверку“, в плей-офф провалились, и с себя я вину за это не снимаю. Но есть еще и подводные течения, которые я озвучивать не буду. Осадок, конечно, остался от той статьи с заявлением об отставке. А так, я считаю, что работу выполнил достаточно качественно и поставленную задачу — выход в 16-ть лучших команд мы выполнили. Единственное, — не получилось в плей офф лучше выступить», — пояснил он.
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