Баскетбольная «Самара» в матче Суперлиги переиграла соперников из Сургута
10 февраля 2020 12:55
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9 февраля в матче баскетбольной Суперлиги «Самара» на своей площадке переиграла сургутский «Университет-Югра» — 76:70.
Матч получился напряженным. До середины второго периода гости несколько раз вели в счете. И даже получив преимущество, «Самара» не могла добиться комфортного перевеса: едва отрываясь в счете на 10-11 очков, она пропускала ответ от сургутян, сокращавших разницу до одного-двух бросков.
Понервничать пришлось и в концовке: за полторы минуты до финальной сирены самарцы вели всего 6 очков. Но по-настоящему реальных шансов спасти матч у гостей так и не было.
76:70 — непростая победа «Самары», продолжающей лидировать в чемпионате. Самыми результативными в ее составе стали Антон Глазунов (23 очка), Байден Джаксен (14 очков) и Владимир Пичкуров (13 очков).
Следующий матч «Самара» проведет уже в четверг, 13 февраля: в «МТЛ Арене» она примет «Уралмаш» в ответном матче полуфинала Кубка России, начало игры — в 19:00.
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